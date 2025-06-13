İsrail gece yarısı İran'ı vurdu

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.



Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.



İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında başkent Tahran'da beş sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.



İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.



İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi olarak açıkladı.

12.25 - MUSEVİ, YENİ GENELKURMAY BAŞKANI OLDU İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.



İran resmi ajansı IRNA, saldırıda ölen komutanların yerine yapılan atamalara ilişkin kararnameleri yayımladı.



Buna göre Hamaney, saldırıda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Musevi'yi görevlendirdi.



İran lideri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığına Muhammed Pakpur'u, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına da Ali Şadimani'yi getirdi.

İRAN BASINI: İSRAİL, TEBRİZ'E SALDIRIYOR İran'ın Fars haber ajansı İsrail'in Tebriz'e saldırılar düzenlediğini aktardı. İran basınına yansıyan haberlerde, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz Havalimanı yakınlarından İsrail tarafından yeni bir saldırı düzenlendiği ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Basına yansıyan haberlerde, Tebriz'e yönelik son saldırıda üç can kaybını olduğu belirtildi.

12.00 - "BALİSTİK FÜZELER HEDEF ALINDI" İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında İran'ın İsrail'e çevrili balistik füzelerinin hedef alındığını söyledi. İran'ın 100'den fazla İHA gönderdiğini ve bunların çoğunun etkisiz hale getirildiğini savunan yetkili, "İran'ın vereceği yanıta bağlı olarak bu durumun günlerce sürmesine hazırlıklı olduklarını" kaydetti. İran'daki saldırılara katılan tüm pilotların "güvenli bir şekilde İsrail'e döndüğünü" söyleyen yetkili, İsrail ordusunun halen daha olayların nasıl gelişeceğini tespit etmeye çalıştığını belirtti.

11.00 - İSRAİL: SALDIRI TAMAMLANDI İran ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e verilecek yanıt sınır tanımayacak" ifadelerine yer verilirken, İsrail ordusu İran'da onlarca radar ve karadan havaya füze fırlatma rampasının imha edildiğini açıkladı.



İsrail güvenlik kaynakları, dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı komandoların saldırılardan önce İran'da operasyonlar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.



İsrail ordusu, bugün Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında yaptığı açıklamada, İran'ın "hava savunmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırının tamamlandığını" duyurdu.

10.45 - İRAN'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi.



Natanz'daki nükleer tesisin hedef alındığı saldırının ardından sızıntı olmadığı da ifade edildi.



UAEA'dan yapılan açıklamada ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı bilgisi verildi.



UAEA, Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar hasar oluşmadığını bildirdi. Söz konusu tesisin büyük bir bölümünün yer altında bulunduğu ifade edildi. İran, İsrail'in saldırısında İsfahan nükleer tesisinin isabet almadığını açıkladı.



İran'ın BM misyonundan CNN'e yapılan açıklamaya göre, İran, İsrail'in son saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapılmasını talep etti.

10.30 - "ÜRDÜN, HAVA SAHASINA GİREN İHA'LARI İMHA ETTİ"

Ürdün devlet basını da Ürdün'ün hava sahasına giren füze ve İHA'ların imha edildiği bilgisini verdi.



AFP haber ajansının haberinde de başkent Amman'da sirenlerin çaldığı ve hükümetin halka evde kalma çağrısı yaptığı aktarıldı.



İsrail ordusu, İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini açıkladı.



AFP haber ajansı, İsrail'in saldırısının ardından İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, İsrail ordusunun bu İHA'lara engel olmaya çalıştığını aktardı. Buna göre, İsrail ordusu, İHA ile saldırıların son birkaç saat içinde gerçekleştiğini bildirdi.

10.15 - "İSRAİL, İRAN İHA'LARINA SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNDE MÜDAHALE EDİYOR" İsrail ordu sözcüsü, saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail hava kuvvetlerinin Suudi Arabistan üstünde İHA'ları durdurmaya başladığını aktardı. İsrail ordusu, İran'dan gelen İHA'lara İsrail toprakları dışında müdahale edilmeye başlandığını doğruladı.



Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı, saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

﻿10.00 - İRAN, NÜKLEER MÜZAKERELERE KATILMAYACAK İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleKer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.



İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

﻿09.30 - DEVRİM MUHAFIZLARI VE GENELKURMAYA ATAMALAR Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.



Fars Haber Ajansı da Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.



Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.



İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine, Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi, eski içişleri bakanı ve eski devrim muhafızları komutanıydı.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

09.00 - HAVA SAHALARI KAPATILDI Saldırının adını "Yükselen Aslan" olarak duyurulmasının ardından ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı da uçuşlara kapatıldı.



İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.



Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.



Tel Aviv Belediyesi, İran'a saldırıların ardından bugün gerçekleşmesi planlanan Onur Yürüyüşü'nün iptal edildiğini açıkladı.



Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattı.



İsrailli havayolu şirketleri Arkia ve El Al, uçaklarını İsrail'den çıkardığını açıkladı.



Bir diğer İsrail merkezli havayolu şirketi Israir de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan uçaklarını tahliye ettiğini ve başka bir bölgeye gönderdiğini bildirdi.



﻿08.30 - ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" açıklaması yaptı.



Beyaz Saray, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.



İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.



Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor" ifadesini kullandı.



İsrail ordusu, bir sonraki duyuruya kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.



08.00 - İLK AŞAMA TAMAMLANDI, İKİNCİ DALGA SALDIRILAR BAŞLADI İsrail ordusu "Onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı" açıklaması yaptı.



Ordudan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı" ifadesi kullanıldı.



İsrail Ordu radyosu "ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını" açıkladı.



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, binlerce yedek askerin göreve çağırıldığını duyurdu.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



"İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle."



Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık" açıklaması yaptı.

İRAN VE İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMALAR Saldırının ardından İsrailli bir yetkili, İsrail medyasına yaptığı açıklamada operasyondan önce ABD yönetimine haber verildiğini söyledi. Yetkili "İran konusunda Washington ile tam koordinasyon içindeyiz" dedi.



Almanya'nın Der Spiegel haftalık siyaset dergisi de saldırıdan kısa süre önce Almanya hükümetinin bilgilendirildiğini yazdı. Buna göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gece saat 03.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı.



"Uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme hakkımız var" denilen Dışişleri açıklamasında "İsrail'in baş destekçisi olan ABD, İsrail'in maceracı hareketlerinden sorumlu olacaktır" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada "İsrail saldırısı küresel güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı" denildi.



İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi.



Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler" dedi.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" diye konuştu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.



Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.



İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

DÜNYA NASIL TEPKİ GÖSTERDİ? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, saldırılara ilişkin olarak, "ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerinin tansiyonu düşürmek için çalışması gerektiğini, bugünün en önemli meselesinin bu olduğunu" söyledi. KATAR, BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E KINAMA Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kınadı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları, İran'ın egemenliğine aykırı olarak nitelendirildi. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de İsrail'in saldırısını kınadı. Katar, saldırıların İran'ın egemenliği ve güvenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA Ürdün de saldırılara ilişkin açıklamasında İsrail'in saldırılarını kınayaak saldırının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. İNGİLTERE: ENDİŞE VERİCİ İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Starmer, tüm tarafları "geri adım atmaya ve tansiyonu acilen düşürmeye" çağırdı. "İNGİLTERE İSRAİL'İ KORUMAYACAK" Öte yandan, İngiltere'nin The Times gazetesinin savunma haberleri editörü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail saldırılarına yapacağı olası bir misillemeye karşı İngiltere'nin İsrail'i korumayacağını söyledi. FRANSA: DAHA ÖNCE ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRMİŞTİK Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in tüm saldırılara karşı kendisini savunma hakkını teyit ettiklerini söyledi. Barrot, açıklamasında, Fransa'nın İran'ın nükleer programı konusundaki endişelerini pek çok kez dile getirdiğini belirtti. Barrot, taraflara gerilimin daha da tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu. IRAK'TAN KINAMA Irak hükümeti de İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak saldırının tekrarını önleyecek somut ve kararlı tedbirler alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.



Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Avvadi, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırısının uluslararası hukukun temel ilkelerine ve BM yasasına açık bir aykırılık teşkil ettiğini vurgulayarak bunun küresel barış ile güvenliği tehdit ettiğini belirtti. HAMAS: BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRABİLİR Saldırıların ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tehlikeli olduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği ifade edildi.

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