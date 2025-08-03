İsrail Genelkurmay Başkanı ABD ziyaretini iptal etti

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington’a ziyaretini Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkes sağlanmasında ilerleme kaydedilmesine bağladı ancak bu gerçekleşmedi.

Katar'daki ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve kamuoyunun esirler konusundaki baskısının artması sonrası Zamir’in ziyaretini iptal kararının "ahlaki ve operasyonel sorumlulukların, üst düzey diplomatik programların dahi önüne geçtiğini göstermek" amacı taşıdığı ifade edildi.

İSRAİL YÖNETİMİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ziyaret kapsamında Zamir’in, Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) merkezinde görevden ayrılacak olan General Michael Erik Kurilla'nın veda törenine katılması bekleniyordu.



Ziyaretin iptali, son günlerde İsrail'in siyasi ve askeri liderliği arasında savaşın yönetimi ve Gazze’deki esirler dosyasına ilişkin ciddi görüş ayrılıklarının medyaya yansıdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.