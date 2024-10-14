Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü?

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik başlattığı harekât genişleyerek sürerken Hizbullah, harekâttan bu yana ilk kez İsrail’e etkili bir saldırı ile yanıt verdi. Saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanıİsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.



HALEVİ ÖLDÜ MÜ?



Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Korgeneral Herzi Halevi’nin de yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Saldırıdan kısa bir süre sonra X'te Halevi'nin ölümüyle ilgili birçok hesaptan paylaşım yapıldı.

İsrail medyası, iddianın gerçeği yansıtmadığını yazdı. Birçok kullanıcı sosyal medyada bu sorunun yanıtını ararken Halevi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.