İsrail girişine izin verdiği tırları yağmalattı

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan kuşatması altındaki Gazze, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı büyük bir insani felaketi yaşıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'ne en fazla 87 yardım yüklü tır girdi ve bunların çoğu, İsrail'in kasıtlı olarak oluşturduğu kaos ortamında yağmalandı" ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, bu süreçte "komplike bir katliam" işlediği kaydedilen açıklamada, önce tırların girişine karşı çıkıldığı, sonra aşiretlerden oluşan ve tırları korumakla görevli kişilerin hedef alındığı ve 11'inin öldürülmesinden sonra tırların girişlerine izin verildiği, böylelikle yardımların ordunun koruması altında hırsızların ve suç çetelerinin eline düştüğü aktarıldı.



Havadan indirilen yardımlara da değinilen açıklamada, bunların toplamda yarım tıra bile tekabül etmediği ve Et-Tuffah Mahallesi ile Cibaliya'da Filistinlilerin ulaşmasının mümkün olmadığı İsrail ordusunun kontrolündeki noktalara indirildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Gazze'de yaşananların, İsrail'in bilinçli bir şekilde kaos ve açlığı yaymaya çalıştığının ve yardımların hak sahiplerine ulaşmasına kasten engel olduğunun net bir göstergesi olduğu" dile getirildi.