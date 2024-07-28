İsrail, Golan saldırısına yanıt olarak Lübnan'ın güneyini vuruyor: "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin füze saldırısı ile öldürülmesinin ardından İsrail, Lübnan'ı vurmaya başladı.

Saldırıyı Hizbullah'ın yaptığını belirten İsrail, Lübnan'da en az dört noktayı hedef aldı.

Lübnan medyasından yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen Mecdel Şems saldırısından bir gün sonra İsrail ordusu, güneydeki Abbasiye, Tairdaba ve Tura'nın dış mahallelerindeki açık alanları vurdu.

Daha sonra yapılan açıklamada da yine güneydeki Kfar Kila kasabasına iki füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, saldırılara ait videoları paylaştı.

Saldırılar devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hizbullah'ın Mecdel Şems saldırısı için "bedel ödemesini" sağlayacaklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hizbullah'ın, Golan Tepeleri'nde 12 gencin ölümüne yol açan roket saldırısıyla “tüm kırmızı çizgileri aştığını” belirtti.



Bakanlığın açıklamasında, “Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına gelmektedir. Bu, başka bir orduyla savaşan bir ordu değil, kasıtlı olarak sivillere ateş açan bir terör örgütüdür” denildi.

Öte yandan İran destekli Lübnan Hizbullahı, Mecdel Şems saldırısının sorumluluğunu reddetti.