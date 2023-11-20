İsrail görüntü paylaştı: Şifa Hastanesi'nde tünel bulduk

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 7. haftasında devam ederken, İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ait bir görüntü paylaştı.

Görüntülerde Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir tünel yer aldı. 10 metre derinliğindeki tünelin 55 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Görüntülerin sonunda patlamaya dayanıklı bir kapıya ulaşıldı. Ancak kapının ardından ne olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.



İsrail, hastanenin Hamas karagahı olarak kullanıldığını öne sürdü.

Hamas, Filistin'de yüzlerce kilometrelik gizli tüneller, sığınaklar ve erişim bacalarından oluşan bir ağa sahip olduğunu kabul ederken , bunların hastaneler gibi sivil altyapılarda bulunduğunu ise yalanladı.

