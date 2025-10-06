İsrail Greta Thunberg'i bugün Yunanistan'a gönderiyor

Aktivistlerin paylaşımında, "Greta Thunberg yarın (bugün) serbest bırakılacak. Yunanistan'a varacak" ifadeleri yer aldı.

İsrail basınında, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ekipte bulunan İsveçli aktivist Thunberg'in bugün ülkeden sınır dışı edileceği belirtildi.



İsrail'in i24News kanalının haberinde, Küresel Sumud Filosu'na katılarak İsrail'de alıkonulan Yunan vatandaşları ile Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği kaydedildi.



Yunanistan'a gidecek uçakla toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bilgisine yer verildi.



AKTİVİSTLER KENDİLERİNE KÖTÜ MUAMELE YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, 4 Ekim'de 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.



Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.



Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.



KÜRESEL SUMUD FİLOSU



İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.



Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce aktivisti alıkoymuştu.



Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.