İsrail güçleri 10 gün süren saldırının ardından Cenin ve kampından büyük yıkım bırakarak çekildi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, onlarca kişinin şehit edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.



Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.



İsrail güçleri Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İsrail iş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribat sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.



İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.



Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.