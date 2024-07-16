İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinli'yi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim, El Halil, Tulkerim, Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.



Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.



Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.



İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 690'a yükseldiği belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



NUSEYRAT'TA ÖLDÜRÜLENLER DEFNEDİLDİ

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 284 gündür aralıksız devam ediyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'na yönelik saldırılarda hayatını kaybeden 26 Filistinli için bugün cenaze namazı kılındı.

Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kılınan namazının ardından cenazeler defnedilmek üzere nakledildi.

