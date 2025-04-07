İsrail güçleri, Batı Şeria’da ABD vatandaşı Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Turmus Ayya bölgesinde ABD vatandaşlığı bulunan Filistinli bir genci öldürdüğü açıklandı. İsrail ordusu ise olaya ilişkin açıklamasında “kayalar fırlatarak sivilleri tehlikeye atan bir ‘teröristi’ öldürdüklerini” savundu.



Turmus Ayya Belediye Başkanı Edib Lafi, dün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki Omar Mohammad Rabea’nın beraberindeki iki gençle birlikte İsrailli yasadışı bir yerleşimci tarafından vurulduğunu söylemişti. İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlinin öldüğü açıklanmıştı. Fakat Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu olay, İsrail güçlerinin kasabaya düzenlediği baskın sırasında gerçekleştirdiği “yargısız infaz” olarak tarif edildi, bunun İsrail’e yönelik “devam eden cezasızlığın” bir devamı olduğu belirtildi.



İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de Batı Şeria’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamda, “Turmus Aya bölgesindeki bir terörle mücadele faaliyeti sırasında IDF askerleri otoyola doğru kaya atan ve seyir halindeki sivilleri tehlikeye atan üç teröristi tespit etmiştir” iddiasında bulunuldu. Ordunun açıklamasında, askerlerin ardından bu üç kişinin üzerine ateş açtığı, bu kişilerden birini öldürdüğü, diğer ikisini ise yaraladığı ifade edildi.



Ateşkesi bozan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve baskıda da artış gözleniyor. Filistin topraklarındaki yasadışı İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında da artış yaşanıyor.

