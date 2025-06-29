İsrail güçleri, Batı Şeria’da Filistinlilere saldırdı: Üç kişi yaralandı

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda da biri 85 yaşında bir Filistinli olmak üzere üç kişiyi yaraladığı bildirildi.



Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu aktivisti Usame Muhamera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'ya bağlı Halle Dabı köyüne baskın düzenlediğini aktardı.



Muhamera, İsrail askerlerinin baskın sırasında aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köy sakinlerini darbettiğini söyledi. Darbedilenler arasında bulunan yaşlı bir Filistinlinin vücudunda morluklar oluştuğu ve bilincini yitirdiğini kaydeden Muhamera, söz konusu kişinin tedavi için hastaneye nakledildiğini ifade etti. Muhamera, İsrail'in Halle Dabi sakinlerini zorla yerinden etmek için her türlü baskı yöntemini kullandığını belirtti.



85 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ HASTANEYE KALDIRILDI



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de sağlık ekipleri, Mesafir Yatta'da İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki Filistinliyi tedavi için hastaneye nakletti.



Kızılay açıklamasında ayrıca İsrail askerlerinin El Halil kentinin güneyinde kurulan Meytar kontrol noktası yakınlarında açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.



Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde ise Kızılay ekiplerinin Celeme askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail askerleri tarafından darbedilen 43 yaşındaki Filistinliyi hastaneye kaldırdığı bilgisi paylaşıldı.



YASADIŞI YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ



İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2025 yılı başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarında da yüzde 30’luk artış yaşandığı bildirildi.



İsrail Ordu Radyosu’nun haberinde, Tel Aviv’deki güvenlik kurumlarının verilerine göre, 2024 yılı boyunca Batı Şeria’da Yahudiler tarafından gerçekleştirilen “ulusal temelli suç” sayısının 679’a ulaştığı belirtildi.



Bu suçlara; kundaklama, ırkçı ifadeler, taşlı saldırılar ve şiddetli fiziksel temas gibi çok çeşitli olayların dahil olduğu ifade edildi.



Haberde, 2024’ün ilk yarısında 318 saldırı kaydedilirken, 2025’in aynı döneminde bu sayının 414’e yükseldiği aktarıldı. Bu artışın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında olduğu kaydedildi.



İsrail ordusundan üst düzey bir subay, saldırıların sadece sayıca değil, şiddet açısından da arttığını belirterek, “Olaylar giderek daha tehlikeli bir hal alıyor” ifadesini kullandı.



Bu gelişme, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’da saldırılarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Bu saldırılar, Gazze’de devam eden soykırımla eşzamanlı şekilde sürüyor.



Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da en az bin Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

