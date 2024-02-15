İsrail güçleri Batı Şeria'ya baskın düzenledi, 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Ramallah, el-Bire, Kalkilya, Tulkerim, Nablus ile el Halil ve Beytüllahim şehirlerindeki beldelere ve Eriha'daki Ayn Sultan Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.



Nablus ve şehrin batısındaki Ayn Beyt el-Ma Mülteci Kampı'ndaki evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiği ve en az 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.



İsrail güçlerinin Kalkilya kentinde düzenledikleri baskında bölge halkına gerçek mermiyle müdahale ettiği ve en az 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.



Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin "Hamas'a destek verdiği" iddiasıyla Ramallah'ta iki matbaaya baskın düzenlediğini ve içindekileri tahrip ettiğini belirtti.



Kaynaklar, İsrail ordusunun Tulkerim'de de 5 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.