İsrail güçleri, BBC ekibini Suriye’nin güneyinde alıkoydu: “Başımıza tüfek doğrulttular”

İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşu için çalışan bir haber ekibinin, Suriye’nin güneyinde işgalci İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. 9 Mayıs günü yaşanan olayı, kendisi de alıkonularak saatlerce gözaltında tutulan BBC Arapça muhabiri Feras Kilani, BBC için kaleme aldığı yazıda anlattı.



9 Mayıs sabahı BBC Arapça ekibinin bir parçası olarak Suriye’nin başkenti Şam’dan güneydeki Dera’ya doğru yola çıktıklarını, oradan İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri sınırına gitmeyi planladıklarını belirten Kilani, aralık ayından bu yana İsrail ordusunun işgali altında bulunan Suriye topraklarına yaklaşmak istediklerini kaydetti. Gazetecinin anlattığına göre, ekiplerinde İngiltere vatandaşı olan kendisinin yanı sıra iki Iraklı BBC çalışanı, dört Suriyeli, üç serbest gazeteci ve bir BBC kameramanı vardı.



KONTROL NOKTASINDA DURDURULDULAR



Kilani’nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü’nün (UNDOF) El-Rafeed kasabası yakınlarındaki gözlem noktalarından birinin yakınlarında çekim yaptıkları sırada BM’den bir yetkili İsrail tarafının kendilerine kimlikleri hakkında soru sorduğunu ve İsrail’e BBC ekibi olduklarına dair bilgi verildiğini söyledi.



BBC ekibi, ardından Suriye ve İsrail arasındaki tampon bölgenin içinde yer alan Kuneytire kentine gitmek üzere yoluna devam etti. Kente yaklaşık 200 metre kala, yolda bir kontrol noktası olduğunu gördüler. Kontrol noktasının yanında ise birinin üzerinde İsrail bayrağı bulunan Merkava tankları vardı. Bu esnada yakınlardaki kulede iki İsrail askeri kendilerini izliyordu. BBC ekibinden bir kişi kurum kimliğini gösterdi.

“NEDEN İSRAİL’İN ASKERİ NOKTALARINI ÇEKİYORSUNUZ?”



BBC ekibi, bölgede çekim yapmaya başladıktan sonra kontrol noktasının diğer yanından gelen beyaz bir araç yanlarına yaklaştı. Aracın içinden çıkan dört İsrail askeri, BBC ekibinin etrafını sardı. Kilani, bundan sonra yaşananları şu sözlerle anlattı: “Tüfeklerini başımıza doğrultup kamerayı yolun kenarına koymamızı istediler. Onlara BBC ekibi olduğumuzu anlatmaya çalıştım ama işler hızlı bir şekilde tırmandı.”



Londra’daki BBC çalışanlarına mesaj göndererek İsrail ordusu tarafından durduruluklarını haber verebildiğini söyleyen Kilani, ardından telefonlarının ve tüm ekipmanlarının ellerinden alındığını anlattı. Ardından askeri bir araçla başka İsrail askerleri de bölgeye geldi ve gazetecilerin aracında arama yapıldı.



İsrail askerleri, ardından BBC ekibini Kuneytire ile işgal altındaki Golan’ı birbirinden ayıran geçiş noktasına götürdü. Ekip, araçlarında oturduğu sırada askerler de çektikleri görüntüleri kontrol etti. Bu esnada askerlerden biri tüfeğini uzak bir mesafeden Kilani’ye doğrultmuştu.

Bundan iki saat sonra, askerlerden biri Kilani’den araçtan çıkmasını istedi ve kendisine bir telefon uzatarak hattın diğer ucundaki kişiyle konuşmasını talep etti. Kırık bir Arapça konuşan ve Kilani'nin kim olduğunu bilmediği kişi, gazeteciye neden İsrail’in askeri noktalarının görüntüsünü aldıklarını sordu. O ise BBC için çalışan bir gazeteci olduğunu ve bunun işinin doğasında olduğunu anlattı. Gazeteci, “Aracıma döndüm. Tüfek yeniden başıma doğrultuldu” dedi.



ÇIPLAK ARAMA VE SORGU



Bundan bir saat sonra ise bir araç daha geldi, ellerinde göz bağları ve plastik kelepçeler vardı. Gelen güvenlik güçlerinin başında olan ve akıcı bir Filistin Arapçası konuşan kişi, Kilani’nin elinden tutarak kendisini daha önce Suriye ordusu tarafından kullanılan geçiş noktasındaki odalardan birine götürdü. Yerlerde kırık camlar ve çöpler vardı. Kilani’ye “kendisine farklı davranılacağı” söylendi. Ekibin kalanının aksine elleri ve gözleri bağlanmadı.

Ardından odaya giren bir başka yetkili ise gazeteciden iç çamaşırına kadar soyunmasını istedi. Gazeteci, başta bunu reddetse de tehdit edilmesi üzerine kıyafetlerini çıkardı. Gazetecinin iç çamaşırının içi de dahil olmak üzere kıyafetlerinde arama yapıldı. Bu esnada Kilani’yi sorgulamaya da başladılar. Gazeteciye çocukları ve yaşı gibi kişisel sorular da soruldu.



Kilani, sonunda odadan çıkarıldığında ekibin geri kalanının elleri ve gözlerinin bağlı halde olduğunu gördü. Bu kişiler de tek tek aynı odaya götürülerek çıplak aramaya maruz bırakıldı ve sorgulandı. Geri geldiklerinde gözleri açıktı ancak elleri halen bağlıydı. Ekibin sorgusu iki saatten fazla sürdü. Bu esnada el konulan tüm elektronik cihazlarda inceleme yapıldı. Kişisel olanlar da dahil olmak üzere pek çok fotoğraf silindi.



İsrail askerlerinden biri, BBC ekibine “sınıra Suriye tarafından bir daha yaklaşmaya kalkarlarsa daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacakları” tehdidinde bulundu. Asker ayrıca kendileri hakkında her şeyi bildiklerini, silinmemiş ya da gizli bir fotoğrafın yayınlanması halinde kendilerini bulacaklarını söyledi.



BBC ekibi, alıkonulduktan yaklaşık yedi saat sonra iki araçla Kuneytire kentinin yaklaşık 2 kilometre dışına bırakıldı. İsrail askerleri, telefonlarının olduğu bir çantayı onlara fırlattı.

BBC, konu hakkında İsrail ordusuna şikayette bulunsa da henüz bu şikayete bir yanıt alınamadı.