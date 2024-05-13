İsrail güçleri Cibaliye Mülteci Kampı'nı bastı: Filistinli gruplarla çatışmalar yaşanıyor

İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Burada Filistinli gruplarla yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

İsrail güçleri Cibaliye Mülteci Kampı'nı bastı: Filistinli gruplarla çatışmalar yaşanıyor

güçleri 'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'na baskın düzenledi.

El Cezire'nin bildirdiğine göre Cibaliye'de İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca İsrail jetlerinin, mülteci kampının ikinci ve dördüncü bloklarını bombaladığı bildirildi.

Saldırıların çok sayıda can kaybına yol açtığı ancak kesin sayının belli olmadığı kaydedildi. 

İsrail güçlerinin yaralılara ulaşmaya çalışan ambulanslara da ateş açtığı belirtildi.

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