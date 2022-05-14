İsrail güçleri El Cezire muhabirinin cenazesine müdahale etti

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde tansiyon yükseldi.

İsrail polisi Akile'nin cenazesini omuzlarında taşıyan Filistinlilere müdahale etti.



Olay Akile'nin memleketi Doğu Kudüs'te yaşandı. Gazetecinin tabutunu taşıyan Filistinliler hastaneden cenaze töreninin yapılacağı Eski Şehir'deki katedrale gidecekti. İsrail güçleri tam bu sırada Akile'nin tabutunu taşıyan Filistinlilere müdahale etti. Filistinlilere karşı ses bombaları da kullanıldı. Tabutu taşıyan grup hastanenin bahçesine geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada tabutun yere düşmesi son anda engellendi.



Akile'nin cenazesi morga geri taşındı. Bir süre sonra tabut cenaze arabasına yüklenerek katedrale götürüldü. Cenaze törenine binlerce filistinli katıldı. Törenin ardından şirin'in naaşı katedral yakınlardaki Zion Dağı Protestan mezarlığına defnedildi. Şirin Ebu Akile ailesinin mezarının yanına gömüldü.



51 yaşındaki el cezire muhabiri, Cenin'de haber takibi sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmüştü.



İsrail ordusu ilk soruşturmanın Şirin'in öldürüldüğü yere 200 metre mesafede ağır çatışmanın yaşandığını gösterdiğini bildirdi.

Ancak gazetecinin İsrail güçleri mi yoksa Filistinliler tarafından mı vurulduğuna karar verilemediği vurgulandı.