İsrail güçleri Gazze sınırında ateş açtı: 28 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze sınırı yakınında gösteri yapanlara ateş açtığı, olayda yaralanan 28 Filistinlinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.



Sağlık kaynaklarından daha önce alınan bilgilerde de İsrail askerlerinin gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahalede yaralananlar ve gazdan etkilenenler olduğu ifade edilmişti.



Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 6 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.

Ateşkesin ilk 24 saatinde İsrail Gazze'yi vurdu Haberi Görüntüle Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırıyor.



Gazze'deki gösterilerin üçüncü gününde 19 Eylül'de bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.



YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINI



Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.



Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 15 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.