İsrail güçleri Gazze ve Batı Şeria'da 22 Filistinli'yi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü bildirildi.



Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra bölgesinde "Daye" ailesine ait bir evi bombaladığını kaydetti.



Basal, sivil savunma ekiplerinin vurulan evin enkazından 3'ü çocuk ve ikisi kadın olmak üzere yedi kişinin cansız bedenini çıkardığını ifade etti.



İsrail savaş uçaklarının Sahabe bölgesindeki Nafak Caddesi'nde "Cemasi" ailesine ait evi bombaladığı bilgisini veren Basal, burada da dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.



Basal, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya'nın Hevca Caddesi'nde "Ebu Celhum" ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden dört kişinin naaşlarının enkaz altından çıkarıldığını kaydetti.



Öte yandan görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçların, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelere sınırlı bir şekilde girdiğini ve konuşlandığı bölgeden ateş açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda hedef alınan bir evde altı Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği baskınlardaki saldırılarında yedi Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sair beldesinde iki Filistinli öldürüldü.

Tulkerim kentinde açılan ateş sonucu ise Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansında yer alan habere göre, kuzeydeki Tulkerim Mülteci Kampı'nın El-Hamam Mahallesi'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Burada da beş Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.