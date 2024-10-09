İsrail güçleri Gazze'de son 24 saatte 57 Filistinliyi öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği altı hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze şehrinde ise İsrail ordusunun düzenlediği iki saldırıda iki kişi öldü. Şeridin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.



Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.



Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.