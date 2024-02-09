İsrail güçleri Han Yunus'taki Emel hastanesine baskın düzenledi

İsrail güçleri, haftalardır abluka altında olan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Emel hastanesine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, Emel hastanesini bastı ve arama yapıyor. Hastenenin içindeki ekibimizle iletişim kurmakta zorluk çekiyoruz" dedi.



Emel hastanesi, İsrail güçleri ile Hamas militanları arasında şiddetli çatışmalara sahne olurken, Filistin Kızılayı hastane çevresinde "yoğun topçu ateşi ve ağır silah seslerinin" devam ettiğini bildirdi.



Son günlerde defalarca malzeme ve koruma talebinde bulunan ve hastanede ciddi oksijen, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşandığını bildiren Filistin Kızılayı, bu haftanın başlarında hastsane ve yakındaki Han Yunus'un merkezine sığınan yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.



Kuruluş pazartesi günü yaptığı açıklamada, tahliyenin ardından yaklaşık 40 yerinden edilmiş kişi, 80 hasta ve 100 personelin kaldığını söyledi.