İsrail güçleri Han Yunus'taki Emel hastanesini vurdu

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Han Yunus kentindeki Emel hastanesini bombaladığını açıkladı.



Açıklamada, saldırının binada hasara yol açtığı ve kalan tek ambulansı hizmet dışı bıraktığı belirtildi.



Filistin Kızılayı'na göre İsrail güçleri cuma günü de aynı hastaneye baskın düzenleyerek çok sayıda sağlık çalışanını ve hastayı gözaltına aldı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de, İsrail ablukası altındaki Nasır hastanesinin durumundan dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

DSÖ Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ateşkes çağrısını yineleyerek "Hastane çevresinde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinden derin endişe duyuyoruz. Tekrarlıyoruz: Sağlık her dönemde korunmalı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu güneydeki askeri harekâtının bir parçası olarak 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutuyor.

Filistinliler İsrail'i, Tel Aviv'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ölümcül saldırılar sırasında, Gazze'deki hastaneleri ve sağlık tesislerini kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.