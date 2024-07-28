İsrail güçleri Han Yunus'u havadan vurdu: Biri çocuk sekiz Filistinli öldü

İsrail ordusuna ait keşif uçakları, "güvenli bölge" olarak duyurduğu El-Mevasi'de Istabl caddesinde bulunan, yerinden edilmiş Filistinlilerin olduğu çadır alanını vurdu. Ayrıca İsrail güçleri, keşif uçağıyla Han Yunus kentinin merkezindeki iş yerlerini hedef aldı.

İsrail güçleri Han Yunus'u havadan vurdu: Biri çocuk sekiz Filistinli öldü

ordusunun, Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta "güvenli bölge" olduğu ifade edilen Filistinlilerin toplandığı alan ile iş yerlerine düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait keşif uçakları, "güvenli bölge" olarak duyurduğu El-Mevasi'de Istabl caddesinde bulunan zorla yerinden edilmişlerin çadırları arasında toplanmış Filistinlilerin olduğu alanı en az iki roketle hedef aldı.

Sağlık kaynakları ise saldırıda biri kız çocuğu, 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların, Han Yunus'un batısındaki Nasır Sağlık Kompleksi ile Kuveyt Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, keşif uçağıyla Han Yunus kentinin merkezindeki iş yerlerini vurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Et-Tahliye yakınlarında yer alan Sikka bölgesi civarındaki iş yerlerini hedef alan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, dün bir günde düzenlediği saldırılarda, 54 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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