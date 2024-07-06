İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.



Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur et-Tahta kasabasında bir grup gence ateş açtı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, söz konusu kasabada Ahmed Muhammed Abdulhafiz Süleyman isimli Filistinlinin açılan ateşte hayatını kaybettiğini duyurdu.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.