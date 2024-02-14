İsrail güçleri Lübnan'a saldırı başlattı: 4 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu, savaş uçaklarının "Lübnan'da bir dizi saldırıya başladığını" duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, Lübnan medyası Adchit, Sawwaneh ve Shihabiyeh gibi güney köylerine hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını söyledi.



Sağlık görevlilerine göre saldırılar, Lübnan'dan atılan sonrası İsrail'in kuzeyindeki Safed'de, 1 İsrailli'nin hayatını kaybetmesi, 8 kişinin yaralanmasının ardından başladı.

Dört aydan uzun bir süre önce Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başlamasından bu yana, İsrail askerleriyle neredeyse her gün çatışan Lübnanlı militan grup Hizbullah'tan henüz açıklama gelmedi.



HİZBULLAH MESAJ VERMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, salı günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin "Gazze'ye yönelik saldırılar durduğunda ve grubun Filistinli müttefiki Hamas ile ezeli düşmanı İsrail arasında ateşkes sağlandığında" sona ereceğini söyledi.



Nasrallah televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Eğer onlar (İsrail) çatışmayı genişletirse biz de aynısını yaparız" uyarısında bulundu.



İsrail ve Hizbullah arasında yeni bir çatışma çıkmasından korkulurken, sınırın her iki tarafında da on binlerce kişi yerinden edildi ve bölgesel gerginlikler tırmanıyor.



"Kuzeydeki savaşın ne zaman olacağını bilmiyorum ama önümüzdeki ay içinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.