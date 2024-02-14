İsrail güçleri Lübnan'a saldırı başlattı: 4 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler sonucu 1 İsrailli'nin hayatını kaybetmesinin ardından misillemeye başladı. Ordudan yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı başlatıldığı" bildirildi. Saldırıda, ikisi çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail güçleri Lübnan'a saldırı başlattı: 4 sivil hayatını kaybetti

ordusu, savaş uçaklarının "Lübnan'da bir dizi saldırıya başladığını" duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, Lübnan medyası Adchit, Sawwaneh ve Shihabiyeh gibi güney köylerine hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, 'in bugün Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sağlık görevlilerine göre saldırılar, Lübnan'dan atılan  sonrası İsrail'in kuzeyindeki Safed'de, 1 İsrailli'nin hayatını kaybetmesi, 8 kişinin yaralanmasının ardından başladı.

Dört aydan uzun bir süre önce 'ye yönelik İsrail saldırılarının başlamasından bu yana, İsrail askerleriyle neredeyse her gün çatışan Lübnanlı militan grup Hizbullah'tan henüz açıklama gelmedi.

HİZBULLAH MESAJ VERMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, salı günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin "Gazze'ye yönelik saldırılar durduğunda ve grubun Filistinli müttefiki Hamas ile ezeli düşmanı İsrail arasında ateşkes sağlandığında" sona ereceğini söyledi.

Nasrallah televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Eğer onlar (İsrail) çatışmayı genişletirse biz de aynısını yaparız" uyarısında bulundu.

İsrail ve Hizbullah arasında yeni bir çatışma çıkmasından korkulurken, sınırın her iki tarafında da on binlerce kişi yerinden edildi ve bölgesel gerginlikler tırmanıyor.

"Kuzeydeki savaşın ne zaman olacağını bilmiyorum ama önümüzdeki ay içinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. 

Lübnan'dan sınıra roket: 1 İsrailli hayatını kaybetti

Lübnan'dan sınıra roket: 1 İsrailli hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...