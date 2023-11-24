İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 7 haftadır kısıtlıyor

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 6 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın kişi namaz kılabildi.



İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.

Gazze'de ateşkes başladı | Hamas'tan İsrail'e "Tüm esirleri bırakmaya hazırız" çağrısı Haberi Görüntüle Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı.



Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu. İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılansularla müdahale etti.

