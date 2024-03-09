İsrail güçleri Refah'ta binayı vurdu, aileler evsiz kaldı

İsrail bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan en büyük konut kulelerinden birini vurdu.

1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı son bölge olan Refah'ta, Mısır sınırına yaklaşık 500 metre mesafede bulunan 12 katlı bina, saldırıda hasar gördü.

Mahalle sakinlerine göre herhangi bir can kaybı bildirilmedi ancak çok sayıda aile evsiz kaldı.



Kulenin 300 sakininden biri Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in gece binayı terk etmeleri için kendilerine 30 dakikalık bir uyarıda bulunduğunu söyledi.



Mohammad Al-Nabrees, "İnsanlar ürktü, merdivenlerden aşağı koştular, bazıları düştü, kaos oldu. İnsanlar eşyalarını ve paralarını bıraktı" dedi.

Panikle gerçekleşen tahliye sırasında merdivenlerden düşenler arasında bir arkadaşının hamile eşinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

