İsrail güçleri yine Emel Hastanesi'ni hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığını duyurdu.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre hastane çevresinin de şiddetli bombardımana maruz kaldığı ve hastane binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.



Filistin Kızılayı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin kapılarında konuşlandığı ve tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı belirtilmişti.



Ayrıca İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulanmıştı.

Emel hastanesi, 11 Şubat'ta da İsrail güçlerince hedef alınmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

