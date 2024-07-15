İsrail güçleri Filistin köyündeki benzin istasyonunu yıktı

İsrail ordusu bugün, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı ve mülkleri tahrip etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre "Sivil İdare" ve İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Filistin köyü Hizma'da bir benzin istasyonunu yıktı.

Ayrıca istasyondan yakındaki yollara taş atıldığı da belirtildi.

AA'nın aktardığına göre görgü tanıkları, Nablus'ta İsrail ordusunun Jammain de dahil olmak üzere birkaç kasabaya baskın düzenlediğini, evleri ve dükkanları aradığını, üç Filistinliyi sorguya çektiğini bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah vilayetlerindeki kasabalara da baskınlar düzenledi ve daha sonra geri çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanlarda en az 39 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da da sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, bölgedeki altyapıyı da tahrip ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki topraklarda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu aralarında en az 136 çocuğun da bulunduğu en az 574 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 350 kişi de yaralandı.