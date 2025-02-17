İsrail güçlerinden Ofer Hapishanesi'ne baskın

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında Filistinli mahkumların serbest bırakıldığı Ofer Hapishanesi'nin bir bölümüne baskın düzenledi. Hamas'a bağlı Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, "Mahkumlar dövüldü ve üzerlerine gaz sıkıldı" ifadelerini kullandı. Baskında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.



İsrail basınında yer alan haberlerde ise hapishanede isyan çıktığı ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği öne sürüldü.