İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail'in güneyindeki Netiv HaAsara kasabasında bıçaklı saldırı gerçekleşti. İsrail polisi, saldırganın Kanada vatandaşı olduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

Bir vatandaşının, 'in güneyindeki bir kasabada bıçaklı saldırı düzenlediği duyuruldu.

İsrailli yetkililer, saldırganın Kanada vatandaşı olduğunu ve “etkisiz hale getirildiğini” bildirdi.

Saldırı, Hamas'ın 7 Ekim'de 'in güneyinde gerçekleştirdiği saldırı sırasında ağır darbe alan sınırına yakın Netiv HaAsara kasabasının girişinde gerçekleşti.

İsrail Ordusu, İsrail ordusu, adamın kasabanın girişine geldiğini, aracını terk ettiğini ve bıçakla polislere yaklaştığını bildirdi. İsrail ordu radyosu, adamın bıçağı çıkarmadan önce İngilizce olarak İsrail'i Gazze'de zulüm yapmakla suçlamaya başladığını aktardı.

Açıklamada, “Hızlı müdahale ekibi ateşle karşılık vermiş ve şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Güvenlik güçlerinde herhangi bir yaralanma rapor edilmedi” denildi.

Saldırı, Gazze sınırının sadece 300 metre kuzeyinde yer alan İsrail kasabası Netiv Haasara'nın girişinde gerçekleşti.

Reuters'un çektiği görüntülerde, saldırganın cansız bedeninin ambulansa götürüldüğü görüldü.

İsrailli askeri yetkililere göre, 7 Ekim'de Netiv Haasara, Hamas tarafından saldırıya uğramış ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü kullanarak beton sınır duvarının üzerinden geçmesinin ardından 20 kasaba sakini öldürülmüştü.﻿​

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