İsrail güçlerinin öldürdüğü çocuğun cenazesine kısıtlama

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun babası, İsrail'in çocuğun cesedinin iadesi konusunda kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

12 yaşındaki Rami Hamdan al-Halhuli, dün Shu'fat mülteci kampı kontrol noktası yakınlarında havai fişek atarken İsrail güçlerince göğsünden vurulmuştu.

Hastanede hayatını kaybeden çocuğun cansız bedenini İsrail ordusu aldı.

El Cezire'nin aktardığına göre çocuğun babası, Filistin medyasına bir açıklama yaparak İsraillilerin Cuma gece yarısı cansız bedenini geri vermeye söz verdiklerini ancak önemli bir uyarıda bulunduklarını söyledi.

Buna göre İsrail, aileden sadece dört kişinin gidip cenazeyi alabileceğini, ardından cenazenin Şu'fat mülteci kampının içine gömülmesi gerektiğini belirtti. Şu'fat, İsrail ayrım duvarının diğer tarafında yer alıyor.



İsrailliler ayrıca sadece 15 aile üyesi ve arkadaşının cenazeye katılmasına izin verileceğini söyledi.



Filistinli hak grupları şu anda yaklaşık 245 Filistinlinin cansız bedeninin İsrailliler tarafından tutulduğunu söylüyor.

