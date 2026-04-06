İsrail güne füze saldırılarıyla uyandı
06.04.2026 08:19
Son Güncelleme: 06.04.2026 09:08
Yetkililer Pazartesi sabahı Tel Aviv'e düşen füzelerin ardından güvenlik çemberi oluşturuyor
İran'ın misillemesi sonucu 15 noktaya füze parçaları isabet etti. Tel Aviv sirenlerle güne uyandı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 38. güne girilirken tansiyon hala düşmüyor.
İran’ın misilleme saldırılarının ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet ettiği açıklandı. Füze saldırısı sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazartesi sabah saatlerinde sirenlerin yeniden çaldığı kaydedildi. Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurdu. İsrail medyası bu sabah İsrailli kurtarma ekiplerinin, Pazar günü İran füzesiyle vurulan Hayfa'daki bir konut binasının enkazından iki ceset çıkarıldığını açıkladı.
İran'da da ABD ve İsrail'in geceden bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pazartesi sabahı İsrail'e yönelen ve Batı Şeria'dan görülen bir İran füzesi
İRAN'DA OCAK PROTESTOLARINA SERT CEZA
İran'da geçtiğimiz Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolara katılanlara karşı sert tutum devam ediyor. Mizan haber ajansı, protestolar sırasında askeri bir tesise saldırı yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiğini öne sürdü.
Mizan dün de protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söylemişti.
MİSİLLEMELERİN ODAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah sanayi bölgesindeki Raneen Systems şirketine düşen füze enkazına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği düşen enkaz parçası nedeniyle bir Gana vatandaşının yaralandığı açıklandı.
Emirlik yetkilileri ayrıca İran'ın insansız hava araçlaryla Füceyre'de bir telekomünikasyon firmasını hedef aldığını duyurdu.
MISIR'IN AMACI ARABULUCULUK
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik önerileri ele almak üzere ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dahil olmak üzere bölgedeki mevkidaşları ile görüştü.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta ara bulucu olarak Türkiye, Mısır ve Pakistan öne çıkan ülkeler durumunda. Pakistan, bölgedeki gerilimi düşürme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin önerilerin ele alındığı görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.