İsrail halkı Gazze'de "mutlak zafer" kazanacaklarına inanmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Gazze'de etkisiz hale gelene kadar ve 7 Ekim saldırısında ele geçirilen İsrailli rehineler serbest bırakılana kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceğini defalarca ifade etti.



Bu hedeflere ulaşılıncaya kadar savaşın devam etmesi yönündeki ısrarı, şu anda yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin barındığı Refah'a kara operasyonu başlatılmaması yönünde uluslararası baskıyla karşılaştı.



İsrail Demokrasi Enstitüsü düşünce kuruluşu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ankete katılan İsraillilerin yüzde 38,3'ünün savaşın sonunda "mutlak zafer" olasılığının "çok yüksek" veya "oldukça yüksek" olduğuna inandığını söyledi.



Katılımcıların yaklaşık yüzde 55,3'ü ise böyle bir sonucun "oldukça düşük" veya "çok düşük bir olasılık" olduğunu belirtti.



Ankete katılan 612 kişinin yüzde altısından biraz fazlasının kararsız olduğu ortaya çıktı.

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Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'i ziyaret eden Kuzey Amerikalı Yahudi liderlere, "Hedefimiz basit; zafer." dedi.



Savaş beşinci ayına girerken ve ABD'li, Katarlı ve Mısırlı müzakereciler bir ateşkes anlaşması yapmaya çalışıyor.



Batılı hükümetler savaş sonrası Gazze için bağımsız bir Filistin devleti fikrini ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini de içerebilecek olası planları tartışıyor.



Katılımcılara aynı zamanda İsrail'in "prensipte bağımsız ve askerden arındırılmış bir Filistin devletinin kurulmasını" kabul etmesini destekleyip desteklemedikleri de soruldu.



Yanıt verenlerin yüzde 55,4'lük çoğunluğu buna kısmen ya da şiddetle karşı çıktıklarını söylerken, yüzde 37,4'ü şiddetle ya da kısmen desteklediğini söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin