Hamaney nasıl takip edildi? "Tahran'daki trafik kameraları yıllardır hackli"

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan İsrailli yetkili çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Tahran'daki trafik kameralarının neredeyse tamamının yıllardır İsrail tarafından hacklenmiş vaziyette olduğunu söyledi. Hamaney dahil İranlı yetkililerin her hareketinin takip edildiğini açıklarken, "Tahran'ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk" ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN DİJİTAL ORDUSU: BİRİM 8200



İran'a yönelik gerçekleştirilen üst düzey suikastların istihbaratını İsrail haber alma teşkilatının gizli unsurlarından "Birim 8200"ün topladığı iddia edildi.

Tahran'da 2024'te suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin izlenmesi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasında da rol alan birimin, geçen yıl 12 gün savaşında 20 üst düzey İranlı komutanın öldürülmesini ve 14 nükleerbilimcinin adreslerinin tespit edilmesini de sağladığı belirtiliyor.

1940'lı yıllarda kurulan Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elektronik sinyal toplama, kod çözme ve elektronik casusluktan sorumlu istihbarat teşkilat birimi olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunda elektronik savaşa liderlik etmekten sorumlu olan bu birim Dünyadaki ilk teknik istihbarat teşkilatı olarak değerlendiriliyor.

Birimin İran'daki üst düzey suikastların gerçekleştirilmesinde kilit rol oynadığı ifade ediliyor.

Birimin suikast öncesinde hedeflerin cep telefonu trafiği, sosyal medya geçmişi, e-posta kayıtları ve seyahat rotalarını incelediği, operasyon sırasında ise Drone'ları kontrol ettiği, sinyal karıştırma gibi elektronik harp yürüttüğü belirtiliyor.

Grubun suikast hedeflerinin yerlerini anlık olarak saldırı birimlerine ilettiği de gelen bilgiler arasında.



5 BİN İLA 8 BİN PERSONELİ BULUNUYOR

5 bin ila 8 bin personele sahip Unit 8200'ün kriptografi konusunda dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip olduğu biliniyor.

İran İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı arasındaki rekabet ve koordinasyon eksikliğinin, Tahran'ı geçmişte saldırı ve sızmalara karşı savunmasız bıraktığı ifade ediliyor.

Mossad'ın Tahran'ın üst düzey yönetimine de sızdığı ve yanlış istihbaratın yanı sıra bilgi sızıntılarının suikastların gerçekleşmesini sağladığı ifade ediliyor.



7 EKİM SALDIRILARI ZAAFİYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak Birim 8200'ün sanıldığı kadar güçlü olmadığının 7 Ekim 2023 sabahı yaşanan Hamas saldırısıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

Hamas'ın Birim 8200'e ait bir sınır istihbarat birimine sızdığı ve bazı veri sistemlerini ele geçirdiği iddiaları birimin zaafiyetleri olarak yorumlandı.

Uzmanlar, En gelişmiş teknoloji söz konusu olduğunda bile insan faktörünün fark yaratabileceğine dikkat çekiyor.