İsrail: Hamas ateşkes önerisini değiştirmek istiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Ofisten yapılan açıklamada "Hamas'ın Katar'ın (ateşkes) önerisinde yapmak istediği değişiklikler dün gece bize iletildi ve bunlar İsrail için kabul edilebilir değil." ifadeleri kullanıldı.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dolaylı görüşmelerin kabul edilmesi ve "İsrail'in kabul ettiği Katar önerisi doğrultusunda rehinelerin güvence altına alınması çabalarının sürdürülmesi" talimatı verdiği belirtildi.



İsrailli müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bugün Katar'a gideceği aktarıldı.



Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı.