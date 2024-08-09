İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail ordusu, son haftalarda Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığını öne sürdüğü okulları hedef alıyor. Birleşmiş Milletler, bu hafta yayınladığı raporda, son bir ayda 17 okula düzenlenen saldırılarda çocuklar ve kadınlar dahil en az 163 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ise okulların Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığı ve operasyonların sivillere yönelik dikkatli adımlar sonucunda gerçekleştiği konusunda ısrarcı.

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

'in Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okula düzenlediği son saldırıda 16 kişi öldü ve 37 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Okul yerleşkelerinin Hamas komutanları tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı ve buradan saldırıların planlanıp gerçekleştirildiği" öne sürüldü.

SON GÜVENLİ SIĞINAK

Savaş nedeniyle yerlerinden edilen veya evleri yıkılan birçok Filistinli, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmak zorunda.

Bölge sakinleri, kaynaklarını birleştirmek ve biraz da olsa koruma altına alınmak umuduyla kullanılmayan sınıflara akın ediyor.

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor - 1

OKUL SALDIRILARI ARTIYOR

Ancak son haftalarda okullara yönelik saldırıları çok daha sık hale geldi. BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre İsrail, dün gerçekleşen saldırılardan önceki sekiz gün içinde yedi okulu hedef aldı.

Birleşmiş Milletler, bu hafta yayınladığı raporda, son bir ayda 17 okula düzenlenen saldırılarda çocuklar ve kadınlar dahil en az 163 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İSRAİL SİVİL AYIRT ETMİYOR

Hak grupları, İsrail'in 'de sivilleri savaşçılardan ayırmak için yeterli çaba göstermediğine dair kanıtlar olduğunu söylüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün iki okula düzenlenen saldırılarda sivillere verilen zararı azaltmak için "hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat" dahil olmak üzere "çok sayıda adım" attığını söyledi.

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