İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okula düzenlediği son saldırıda 16 kişi öldü ve 37 kişi yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Okul yerleşkelerinin Hamas komutanları tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı ve buradan saldırıların planlanıp gerçekleştirildiği" öne sürüldü.
SON GÜVENLİ SIĞINAK
Savaş nedeniyle yerlerinden edilen veya evleri yıkılan birçok Filistinli, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmak zorunda.
Bölge sakinleri, kaynaklarını birleştirmek ve biraz da olsa koruma altına alınmak umuduyla kullanılmayan sınıflara akın ediyor.
OKUL SALDIRILARI ARTIYOR
Ancak son haftalarda okullara yönelik İsrail saldırıları çok daha sık hale geldi. BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre İsrail, dün gerçekleşen saldırılardan önceki sekiz gün içinde yedi okulu hedef aldı.
Birleşmiş Milletler, bu hafta yayınladığı raporda, son bir ayda 17 okula düzenlenen saldırılarda çocuklar ve kadınlar dahil en az 163 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.
İSRAİL SİVİL AYIRT ETMİYOR
Hak grupları, İsrail'in Gazze'de sivilleri savaşçılardan ayırmak için yeterli çaba göstermediğine dair kanıtlar olduğunu söylüyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün iki okula düzenlenen saldırılarda sivillere verilen zararı azaltmak için "hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat" dahil olmak üzere "çok sayıda adım" attığını söyledi.
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