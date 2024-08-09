İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okula düzenlediği son saldırıda 16 kişi öldü ve 37 kişi yaralandı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Okul yerleşkelerinin Hamas komutanları tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı ve buradan saldırıların planlanıp gerçekleştirildiği" öne sürüldü.

SON GÜVENLİ SIĞINAK



Savaş nedeniyle yerlerinden edilen veya evleri yıkılan birçok Filistinli, Gazze Şeridi'ndeki okullara sığınmak zorunda.



Bölge sakinleri, kaynaklarını birleştirmek ve biraz da olsa koruma altına alınmak umuduyla kullanılmayan sınıflara akın ediyor.