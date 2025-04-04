İsrail: Hamas komutanı Lübnan’da öldürüldü

Ateşkesi bozarak Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yeniden saldırı başlatan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Sayda bölgesinde Hamas komutanlarından Hassan Farhat’ı öldürdüğünü iddia etti.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sayda'daki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın ofisi, saldırının Hizbullah ve İsrail arasında ABD öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu söyledi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ



AA'nın haberinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu tarafından hedef alınan dairede yangın çıktığı ifade edilirken, saldırıda aynı aileden bir baba, kızı ve oğlunun hayatını kaybettiği belirtildi. Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi ise hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.



İSRAİL ORDUSU, 5 NOKTADA VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR



Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere beş noktada varlığını sürdürüyor.

