İsrail, Hamas lideri Sinvar'a broşürle mesaj gönderdi

İsrail, Gazze Şeridi'ne bir kez daha havadan broşür dağıttı.

İsrail basınının aktardığına göre broşürlerde bu kez Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'e karşı savaşan diğer liderlerle aynı kaderi paylaşacağı uyarısı yapılan mesajlar yer aldı.



“Hiçbir tünel çok derin değildir Sinwar. Seyyid Hasan'a sor” yazan broşürde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bir yeraltı tesisinde öldürülmesine atıfta bulunulduğu bildirildi.



Arapça ilanda, “Ne yeraltında ne de yeryüzünün üstünde güvenli bir yer olmayacak ve hiçbir şey onları toprağın derinliklerine gömülmekten koruyamayacak” ifadesi yer aldı.



Ayrıca Hamas'ın siyasi lider yardımcısı Salih Aruri gibi suikasta kurban giden diğer liderlerin görüntüleri de gösterildi.