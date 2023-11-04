İsrail Hamas savaşı anne ve bebekleri etkiliyor

İsrail'in aralıksız devam eden ve hastanelerin de hedef alındığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle, bölgedeki hamile kadınlar, erken doğum veya düşük yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM), "anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasının beklendiğini" açıkladı.

İsrail Hamas savaşı anne ve bebekleri etkiliyor
Annesi hava saldırısında ölen Fatima bebek 7 aylık olarak dünyada getirildi ama kurtarılamadı (AFP)

saldırıları nedeniyle, her alanda zor günler yaşayan 'deki siviller, bombardımandan kurtulsalar da başta temel gıda ve barınma sorunu gibi birçok problemle karşı karşıya kalıyor.

Hastane, okul ve ibadet yerleri gibi sivil halkın toplandığı alanların da hedef alındığı Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok muzdarip olan kesimler arasında hamile kadınlar da bulunuyor. Bölgedeki hamile kadınlar, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle yatak, doktor, doğum öncesi ve sonrası tıbbi bakım eksikliğinin yanı sıra karşılaştıkları travmalar nedeniyle düşük ve erken doğum yapıyor.

BM: ANNE VE YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ ARTACAK

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kadınlar, çocuklar ve bebekler üzerindeki etkisine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "İşgal altındaki topraklarında, kadınlar, çocuklar ve yenidoğanlar saldırıların artmasından orantısız bir şekilde etkileniyor." ifadelerine yer verilirken, BM'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinin de etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında öldürülen kadınlar ve çocukların "toplam can kaybının yüzde 67'sini oluşturduğu" belirtilen açıklamada, "Her gün, bazıları birkaç aylık 420 çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'nin genelinde yeterli bakıma erişim eksikliği nedeniyle anne ve yenidoğan ölümlerinin "artmasının beklendiği" ifade edilerek, yetersiz gıda ve suyun yanı sıra hastanelerde yakıtın bitmesinin hayati tehlikeye yol açtığı vurgulandı.

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