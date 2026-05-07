İsrail, Hamas üst düzey yöneticisinin oğlunu öldürdü
07.05.2026 13:00
Hamas yöneticisi Halil Hayye
İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Hamas arabuluculara saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Filistinli kaynaklar, İsrail'in 6 Mayıs'ta Gazze kentinin Derec Mahallesi'ne düzenlendi hava saldırısında Azzam'ın ağır yaralandığını belirtti. Hastaneye kaldırılan Azzam'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Saldırıya tepki gösteren Hayye, Hamas yetkililerinden Hamza Şerbasi'nin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hayye bu saldırıların 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Filistin müzakere heyetinin hedef alınmasının devamı olduğunu söyledi. İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
HAMAS'TAN ARABULUCULARA ATEŞKES ÇAĞRISI
Hamas, arabuluculara ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler'e İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını durdurması için baskı yapılması çağrısında bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde devam eden saldırılarının "barbarca" olduğu kaydedilirken, Gazze'ye saldırıların sistematik ve suç teşkil eden bir tırmanış meydana getirdiğine işaret edildi.
Arabuluculara ve BM'ye, "savaş suçlusu" olarak nitelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine saldırıları durdurması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden yerine getirmesi için baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in ateşkes hükümlerini yerine getirmediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, anlaşmayı garanti eden arabulucuların İsrail'in ihlallerini ve suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmesi talep edildi.
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı.