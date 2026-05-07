İsrail, Hamas üst düzey yöneticisinin oğlunu öldürdü

HAMAS 'TAN ARABULUCULARA ATEŞKES ÇAĞRISI

Hamas, arabuluculara ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler'e İsrail 'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını durdurması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde devam eden saldırılarının "barbarca" olduğu kaydedilirken, Gazze'ye saldırıların sistematik ve suç teşkil eden bir tırmanış meydana getirdiğine işaret edildi.

Arabuluculara ve BM'ye, "savaş suçlusu" olarak nitelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine saldırıları durdurması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden yerine getirmesi için baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in ateşkes hükümlerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmayı garanti eden arabulucuların İsrail'in ihlallerini ve suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmesi talep edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 8 kişi yaralanmıştı.