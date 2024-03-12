İsrail Hamas'ın 2 numarasını öldürmüş olabilir: "Gölge Adam" Mervan İsa

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Ramazan orucunun ilk gününde düzenlenen hava saldırısında iki Filistinlinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın 2 numaralı komutanını "öldürüp öldürmediğini kontrol ettiğini" söyledi.



Ölümünün doğrulanması halinde Mervan İsa, Gazze'yi yerle bir eden beş aylık savaşta İsrail tarafından öldürülen en üst düzey yetkili olacak.



Gözlerden uzak kalma becerisi nedeniyle "Gölge Adam" olarak bilinen İsa, İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısını planlayan ve o tarihten bu yana Hamas'ın askeri operasyonlarını yönettiğine inanılan üç üst düzey Hamas liderinden biri.

NUSEYRAT KAMPI BOMBALANDI

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün, gazetecilere verdiği brifingde İsrail'in cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampını, İsa'nın bulunduğu istihbaratı üzerine bombaladığını söyledi.



Hagari, iki Hamas liderinin, İsrail jetlerinin İsrail'in Şin Bet güvenlik servisiyle ortak bir operasyonda vurduğu yeraltı yerleşkesini kullandığını öne sürdü.



"Tünelde onların yanında başka teröristler de vardı" diyen Hagari, İsa'nın öldürülüp öldürülmediğinin henüz netlik kazanmadığını da sözlerine ekledi.

