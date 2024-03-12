İsrail Hamas'ın 2 numarasını öldürmüş olabilir: "Gölge Adam" Mervan İsa

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Ramazan orucunun ilk gününde düzenlenen hava saldırısında iki Filistinlinin öldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın 2 numaralı komutanını "öldürüp öldürmediğini kontrol ettiğini" söyledi.
Ölümünün doğrulanması halinde Mervan İsa, Gazze'yi yerle bir eden beş aylık savaşta İsrail tarafından öldürülen en üst düzey yetkili olacak.
Gözlerden uzak kalma becerisi nedeniyle "Gölge Adam" olarak bilinen İsa, İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırısını planlayan ve o tarihten bu yana Hamas'ın askeri operasyonlarını yönettiğine inanılan üç üst düzey Hamas liderinden biri.
NUSEYRAT KAMPI BOMBALANDI
IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari dün, gazetecilere verdiği brifingde İsrail'in cumartesi gecesi Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampını, İsa'nın bulunduğu istihbaratı üzerine bombaladığını söyledi.
Hagari, iki Hamas liderinin, İsrail jetlerinin İsrail'in Şin Bet güvenlik servisiyle ortak bir operasyonda vurduğu yeraltı yerleşkesini kullandığını öne sürdü.
"Tünelde onların yanında başka teröristler de vardı" diyen Hagari, İsa'nın öldürülüp öldürülmediğinin henüz netlik kazanmadığını da sözlerine ekledi.
"KESİN BELİRTİ YOK"
Filistinli bir kaynak ise İsraillilerin İsa'nın saklandığını düşündükleri bir yeri vurduklarını ancak akıbeti hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.
İsrail kabinesinden bir bakan olan Chili Tropper, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte "Hala kesin bir belirti yok" dedi.
Tropper, "Eğer gerçekten de birçok açıdan Hamas'ın askeri genelkurmay başkanı olan Mervan İsa ortadan kaldırıldıysa, bu ordu ve Şin Bet için büyük bir başarıdır" diye konuştu.
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