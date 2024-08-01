İsrail, Hamas'ın askeri şefi Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif'in geçen ay Gazze'de düzenlenen bir İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas ise haberi henüz doğrulamadı.

Ordu, 13 Temmuz'daki saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.



Reuters haber ajansının bildirdiğine göre bugün yapılan açıklamada, “IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), 13 Temmuz 2024 tarihinde IDF savaş uçaklarının Han Yunus bölgesini vurduğunu ve istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırıda ortadan kaldırıldığının teyit edilebildiğini duyurdu” ifadeleri kullanıldı.

İsrail Ordusu, 13 Temmuz'da “güvenli olduğunu” iddia ettiği El Mevasi bölgesine saldırı düzenlemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 90 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus yakınlarında düzenlen saldırıda hedefin "çok önemli" olduğu vurgulanarak, "Hedef, Hamas askeri lideri Muhammed Deif'di" ifadelerine yer verilmişti.



Deif'in, Han Yunus'un batısındaki insani bölgede saklandığı öne sürülüyordu.

GALLANT "KİLOMETRE TAŞI" OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Deif'in öldürülmesini, “Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi.



Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Deif'in öldürülmesinin ardından Hamas'ın çöküşünün “her zamankinden daha yakın” olduğunu öne sürdü.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, "Muhammed Deif'in öldürüldüğü" iddiasının ardından yazılı açıklama yaptı.



Hamaslı yetkili, Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu vurguladı.



Rışk, bu kurumlardan herhangi biri açıklamadıkça medyada veya başka bir kişi tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.