İsrail, Hamas'ın Gazze'deki tünel ağını yok etmekte zorlanıyor

İSRAİL HER YOLU DENEDİ



İsrail, tünelleri temizlemek için Akdeniz'den gelen suyla pompalamak, hava saldırıları ve sıvı patlayıcılarla tünelleri yok etmek, köpeklerle aramak, girişlerini yok etmek ve yüksek eğitimli askerlerle baskın yapmak gibi çeşitli yöntemler denedi.



ABD'li ve İsrailli yetkililer, tünellerin ne kadar tahrip olduğunu kesin olarak değerlendirmekte zorluk çekiyor.



Bunun nedeni, tünellerin kaç metre boyunca uzandığını kesin olarak söyleyememeleri.



Çoğu kuzey Gazze'de olmak üzere tünellerin yüzde 20 ila yüzde 40'ının hasar gördüğü veya kullanılamaz hale geldiği tahmin ediliyor.



İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in "tünel ağını tamamen ve kademeli olarak yok etmekte olduğu" belirtildi. Beyaz Saray ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yorum yapmaktan kaçındı.

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