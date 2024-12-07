İsrail, Hamas'ın Hava Savunma Birimi Komutanı Al-Najar’ın öldürüldüğünü açıkladı

Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’den, Hamas ile ilgili yeni bir iddia geldi. IDF’den yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar’ın ISA ile yapılan ortak operasyonla öldürüldüğü bildirildi.

“Al-Najar 7 Ekim'de İsrail'e havadan sızma eyleminin planlayıcılarından biriydi” denilen açıklamada, “Al-Najar savaş boyunca İsrail'e ve Gazze'nin merkezinde faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların liderlerinden biri olmuş, birlikleri hedef almak için patlayıcı dronlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanmıştı.” ifadeleri kullanıldı.