İsrail: Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi olan Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğü açıklandı.

İsrail: Hamas’ın üst düzey yetkilisi Kassab öldürüldü

Savunma Kuvvetleri (IDF), Kassab’ın Hamas’ın diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumlu olduğunu ve İsrail’e karşı düzenlenen bazı saldırıları yönetme yetkisine sahip olduğunu belirtti. Aynı saldırıda Kassab’ın yardımcısı Ayman Ayesh’in de öldürüldüğü iddia edildi.

Bu saldırı, İsrail'in 'ye yönelik devam eden askeri operasyonlarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

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