İsrail, Han Yunus'a saldırı düzenledi: 8 Filistinli çiftçi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda tarlada çalışan 8 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Han Yunus'un güneydoğusundaki Selam Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde çalışan 8 çiftçinin hedef alındığını belirtti.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanda hayatını kaybeden 8 Filistinlinin cenazesi Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını uygulama tehdidinde bulunmuştu.