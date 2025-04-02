İsrail, Han Yunus'a saldırı düzenledi: 8 Filistinli çiftçi hayatını kaybetti

İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli çiftçi hayatını kaybetti.

İsrail, Han Yunus'a saldırı düzenledi: 8 Filistinli çiftçi hayatını kaybetti

’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda tarlada çalışan 8 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Han Yunus'un güneydoğusundaki Selam Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde çalışan 8 çiftçinin hedef alındığını belirtti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanda hayatını kaybeden 8 Filistinlinin cenazesi Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını uygulama tehdidinde bulunmuştu.

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