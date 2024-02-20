İsrail, Han Yunus'ta kara işgalinin sonuna geliyor

REFAH KARARI KAPIDA



Haberde ayrıca İsrail ordusunun gelecek günlerde Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine yönelik kara saldırısı için karar almak üzere olduğuna dikkati çekildi.



İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı Han Yunus'u aralık ayında "savaş bölgesi" ilan etmişti.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

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