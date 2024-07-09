İsrail, Han Yunus’ta okula saldırdı: 25 ölü, 53 yaralı

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı. Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail 'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.



İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.



Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.