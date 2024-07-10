İsrail, Han Yunus’ta okula saldırdı: Ölü sayısı 29'a yükseldi

Ayrıca Filistin Kızılayı, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı.



Filistin hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda, çoğunluğu çocuk ve kadın 29 kişinin öldüğü belirtildi.



İsrail'in son saatlerde gerçekleştirdiği "6 katliamda 60 Filistinlinin şehit olduğu" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu katliam, işgal ordusunun Filistin halkına 10 aydır uyguladığı soykırım suçunun devamı niteliğindedir. Sivillere yönelik bu korkunç katliamları gerçekleştiren İsrail işgalini en güçlü ifadelerle kınıyor, ayrıca ABD yönetiminin soykırım suçunda işgalcilerle aynı safta yer almasını da kınıyoruz."



Sivillere yönelik katliamların devam etmesinden İsrail ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, çeşitli uluslararası örgütler ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, "soykırım savaşını ve Gazze'de akan kan selini durdurması için" İsrail ve ABD'ye baskı yapması istendi.



Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.



İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.



Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.