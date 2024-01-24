İsrail Han Yunus'u kuşattı

İsrail güçlerinin odağında güneydeki Han Yunus kenti olsa da diğer bölgelerdeki saldırılar da sürüyor. Han Yunus'u kuşattığını duyuran İsrail burada yaşayan siviller için yeni tahliye emirleri verdi. Kuzeyden kaçan sivillere evsahipliği yapan Han Yunus'ta yüzbinlerce kişi yaşıyor



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya 2 devletli çözüm yönündeki uluslararası kamuoyundan eleştiriler ve baskılar sürüyor.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze konulu toplantıda İsrail'i eleştirdi, 2 devletli çözüm vurgusu yaptı.



İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes içinse ABD, Katar ve Mısır aracılığındaki görüşmeler sürüyor. Tarafların 1 aylık bir ateşkese yakın oldukları belirtiliyor. İsrailli rehinelere karşılık Filistinli mahkumların takasının da bu 1 aylık süreçte gerçekleşebileceği ifade ediliyor.



Reuters haber ajansının özel haberinde Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istediği İsrailinse geçici bir ateşkesten yana olduğu bildirildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett Mcgurk'ün esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmak için bölgeye gittiği duyuruldu.