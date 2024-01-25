İsrail Han Yunus'u kuşattı: Binlerce kişi Gazze hastanelerinde mahsur kaldı

NASIR HASTANESİNDE 18 BİN SIĞINMACI



Yardım kuruluşu Ocha, 850 hastayla birlikte yaklaşık 18 bin kişinin yalnızca Nasır hastanesi arazisinde barındığının düşünüldüğünü söyledi.



Kuruluş, sağlık görevlilerinin "çok sayıda ölüm beklenmesi nedeniyle" tesisin arazisinde mezar kazdığını belirterek, "Devam eden bombardımanlar nedeniyle Nasır'a kimse giremez veya çıkamaz." diye ekledi.



Nasır hastanesi, Gazze'nin güney yarısında halen kritik hastaları tedavi edebilen iki hastaneden biri.



İsrail, saldırıyı başlatırken bölgedeki sığınmacılara Han Yunus'un merkezindeki üç hastaneyi de içeren bölgeyi terk etmelerini emretti.



Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki hava ve kara çatışmalarında 25 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.

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